Captain America – The Winter Soldier | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di giovedì 13 aprile 2023)– The: trama, cast e streaming delStasera, giovedì 13 aprile 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda– Thedel 2014 diretto da Anthony e Joe Russo basato sul personaggio dei fumetti Marvel Comics Capitan, interpretato da Chris Evans. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Due anni dopo la battaglia a New York, Steve Rogers vive a Washington D.C., dove lavora per lo S.H.I.E.L.D. mentre cerca di adattarsi alla società moderna. Rogers e Natasha Romanoff vengono mandati insieme alla squadra S.T.R.I.K.E., guidata dall’agente Rumlow, a liberare alcuni ostaggi su una nave dello S.H.I.E.L.D. presa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chizuoms : @akiraoms l'ibernazione come captain america ma poi come fai senza di me e shion? - antonellaa262 : Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 13 aprile. Scopri… - franklinmolica : RT @MedInfinityIT: Il secondo capitolo di uno dei personaggio Marvel più amati di sempre arriva su #Italia1 e in simulcast su Mediaset Infi… - Paoloo92 : RT @MedInfinityIT: Il secondo capitolo di uno dei personaggio Marvel più amati di sempre arriva su #Italia1 e in simulcast su Mediaset Infi… - jawaadpower : stasera fanno captain america: the winter soldier su italia 1 e devo assolutamente guardarlo -

- The Winter Soldier", questa sera alle 21.20 su Italia 1 il nuovo capitolo della celebre saga targata Marvel. Ecco la trama. Ambientatosi nei nostri giorni Steve Rogers continua a ...Sebastian Stan è Bucky Barnes poi Winter Soldier nel Marvel Cinematic Universe : cominciò a interpretarlo in: Il primo vendicatore (2011), poi ancora in- The Winter Soldier (2014), con i riflettori puntati addosso. Il film fu anche importante perché segnò l'ingresso del ...Questa sera , 13 aprile, Italia 1 trasmetterà in prima serata il film: The Winter Soldier . Si tratta della nona pellicola del Marvel Cinematic Universe e del sequel di- Il primo Vendicatore. La trama del lungometraggio segue...

Captain America - The Winter Soldier, il cast Sky Tg24

Stasera, giovedì 13 aprile 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Captain America – The Winter Soldier, film del 2014 diretto da Anthony e Joe Russo basato sul personaggio dei fumetti Marvel ...“Captain America - The Winter Soldier”, questa sera alle 21.20 su Italia 1 il nuovo capitolo della celebre saga targata Marvel. Ecco la trama.