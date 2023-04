Capozucca: «La squadra più attrezzata per i playoff è il Cagliari» (Di giovedì 13 aprile 2023) Stefano Capozucca, ex direttore sportivo del Cagliari, ha parlato a TMW in vista dei quasi imminenti playoff di Serie B Stefano Capozucca, ex direttore sportivo del Cagliari, ha parlato a TMW in vista dei quasi imminenti playoff di Serie B. GENOA – «Sono molto felice per Gilardino, lo conosco e l’ho avuto come giocatore. Sono contento per i risultati, la squadra è cresciuta soprattutto a livello difensivo. Mi auguro come tifoso del Grifone che arrivi questa promozione» Cagliari – «La squadra più attrezzata per i playoff è il Cagliari. L’ho sempre detto. Con Ranieri la squadra che ha l’organico più competitivo, c’è più equilibrio. Sono convinto che farà bene. ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 aprile 2023) Stefano, ex direttore sportivo del, ha parlato a TMW in vista dei quasi imminentidi Serie B Stefano, ex direttore sportivo del, ha parlato a TMW in vista dei quasi imminentidi Serie B. GENOA – «Sono molto felice per Gilardino, lo conosco e l’ho avuto come giocatore. Sono contento per i risultati, laè cresciuta soprattutto a livello difensivo. Mi auguro come tifoso del Grifone che arrivi questa promozione»– «Lapiùper iè il. L’ho sempre detto. Con Ranieri lache ha l’organico più competitivo, c’è più equilibrio. Sono convinto che farà bene. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : La convinzione di #Capozucca - Cagliari_1920 : Capozucca: «Cagliari? Squadra attrezzata per i playoff, mi auguro che il Genoa salga in A» #cagliaricalcio… - CagliariNews24 : Capozucca: «Cagliari? Squadra attrezzata per i playoff, mi auguro che il Genoa salga in A» - ILOVEPACALCIO : Capozucca: «Cagliari squadra più attrezzata per i playoff» - Ilovepalermocalcio -