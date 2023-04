Cannes, in concorso Moretti, Bellocchio e Rohrwacher (Di giovedì 13 aprile 2023) Il sol dell’avvenire, Rapito e La chimera in gara per la Palma d’Oro alla 76ma edizione del Festival, dal 16 al 27 maggio. L'attesissimo nuovo film di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, sarà ospitato Fuori concorso (Adnkronos/Cinematografo.it) – La presidente del Festival di Cannes Iris Knobloch e il delegato generale Thierry Frémaux hanno annunciato la selezione ufficiale della 76ma edizione del Festival, in programma sulla Croisette dal 16 al 27 maggio. L’Italia porta in concorso 3 film, cosa che non accadeva dal 2015: Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti (dal 20 aprile in sala in Italia), Rapito di Marco Bellocchio (nelle sale dal 25 maggio) e La chimera di Alice Rohrwacher. La Palma d’Oro manca all’Italia dal 2001, con la vittoria di Nanni Moretti ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 13 aprile 2023) Il sol dell’avvenire, Rapito e La chimera in gara per la Palma d’Oro alla 76ma edizione del Festival, dal 16 al 27 maggio. L'attesissimo nuovo film di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, sarà ospitato Fuori(Adnkronos/Cinematografo.it) – La presidente del Festival diIris Knobloch e il delegato generale Thierry Frémaux hanno annunciato la selezione ufficiale della 76ma edizione del Festival, in programma sulla Croisette dal 16 al 27 maggio. L’Italia porta in3 film, cosa che non accadeva dal 2015: Il sol dell’avvenire di Nanni(dal 20 aprile in sala in Italia), Rapito di Marco(nelle sale dal 25 maggio) e La chimera di Alice. La Palma d’Oro manca all’Italia dal 2001, con la vittoria di Nanni...

