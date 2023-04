Cannes 2023 parla italiano: con Bellocchio, Rohrwacher e Moretti l’Italia punta alla Palma d’Oro (Di giovedì 13 aprile 2023) Sono tre i film in concorso al Festival di Cannes 2023: quello di Nanni Moretti (nella foto), di Alice Rohrwacher e di Marco Bellocchio. Ecco tutti i dettagli. Ed ecco la lista completa. Thierry Frémaux, delegato generale del Festival di Cannes 2023 (seduto accanto alla nuova presidente Iris Knobloch), ha annunciato, stamattina, la lista ufficiale dei film in concorso alla 76esima edizione. Che si svolge nella città rivierasca francese dal 16 al 27 maggio prossimo. E l’Italia è decisamente ben rappresentata. Con 3 film in concorso diretti da Alice Rohrwacher, Marco Bellocchio e Nanni Moretti. A cui potrebbero aggiungersene altri, non solo nelle altre sezioni del Festival. Visto che ... Leggi su amica (Di giovedì 13 aprile 2023) Sono tre i film in concorso al Festival di: quello di Nanni(nella foto), di Alicee di Marco. Ecco tutti i dettagli. Ed ecco la lista completa. Thierry Frémaux, delegato generale del Festival di(seduto accantonuova presidente Iris Knobloch), ha annunciato, stamattina, la lista ufficiale dei film in concorso76esima edizione. Che si svolge nella città rivierasca francese dal 16 al 27 maggio prossimo. E l’Italia è decisamente ben rappresentata. Con 3 film in concorso diretti da Alice, Marcoe Nanni. A cui potrebbero aggiungersene altri, non solo nelle altre sezioni del Festival. Visto che ...

