Cannes 2023 | Nanni Moretti | Alice Rohrwacher e Marco Bellocchio in gara | ecco i film

(Di giovedì 13 aprile 2023)parteciperanno al prossimo festival di. In concorso per la Palma d'oro i tre autori italiani gareggeranno rispettivamente con 'Il sol ...

Il record di è quello di ben sei registe in concorso per la Palma d'oro, un numero finora mai registrato. Anche l'evento sarà aperto da una donna, la francese Maiwenn con Jeanne du Barry. Nanni Moretti, Alice Rohrwacher e Marco Bellocchio parteciperanno al prossimo festival di. In concorso per la Palma d'oro i tre autori italiani gareggeranno rispettivamente con 'Il sol dell'avvenire', 'La Chimera' e 'Rapito'. La selezione definitiva dei film in vetrina alla ... I film in gara La presidente Knobloch e Frémaux, Delegato Generale, hanno annunciato la Selezione Ufficiale del 76/o Festival di, durante la conferenza stampa del 13 aprile a Parigi.

Festival di Cannes 2023: Moretti, Rohrwacher e Bellocchio in concorso RaiNews

Cannes, 13 aprile 2023 – Tre film italiani in gara alla 76esima edizione del Festival di Cannes, in gara per vincere l'ambita Palma d'oro. Nanni Moretti (Il Sol dell'Avvenire), ... È stato annunciato il programma del prossimo Festival di Cannes che avrà luogo sulla croisette della Costa Azzurra dal 16 al 17 maggio.