Cannavaro: "Il Napoli si è fatto condiziona dall'arbitro"

Fabio Cannavaro ex difensore parla ai microfoni di Prime Video e commenta la sfida Milan-Napoli di Champions League. Cannavaro al termine di Milan-Napoli, bacchetta un po' la squadra di Spalletti e dice: "Il Napoli ha sviluppato tanto gioco, ma senza attaccanti di ruolo gli mancava un riferimento davanti. Molto spesso sono stati costretti a tornare indietro, anche perché non avevano a chi appoggiarsi". Va ricordato che al Napoli mancavano sia Osimhen che Simeone per infortunio. Poi Cannavaro ha aggiunto: "Il Napoli però doveva fare di più e si è fatto condizionare dall'arbitro: prima non ammoniva, poi ha ammonito troppo, esce da questa sfida con due assenze pesantissime".

