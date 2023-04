Cannabis | legale è meglio In Germania inizia il percorso

(Di giovedì 13 aprile 2023) Comincia per davvero la legalizzazione dellapromessa da Spd, Verdi e liberali. Entro fine mese il governo Scholz presenterà il disegno di legge per consentire il possesso personale fino first appeared on il manifesto.

Nel cortile della sua abitazione coltiva una sola piantina di sativa, alta 1,60 metri, con produzione di un principio attivo, tratto da foglie e fiori essiccati, corrispondente a circa 160 dosi: la coltivazione avviene in ASSENZA di strumentazione e di ...

La Germania legalizza la cannabis: fino a 25 grammi non sarà reato EuropaToday

Germania verso la legalizzazione della canapa. Ma fino a un massimo di 25 grammi, con coltivazione tollerata di al massimo tre piante ...La marijuana potrà essere coltivata e scambiata in centri no profit, ma i coffee shop sul modello dell'Olanda saranno pochi e aperti in via sperimentale ...