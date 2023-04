Campionato Primavera 1, 26ª giornata: risultati e classifica. Resa Inter (Di giovedì 13 aprile 2023) La sconfitta per 2-4 dell’Inter Primavera contro la Fiorentina rende ormai improbabile chiudere il Campionato Primavera 1 con un posto play-off: la distanza è sempre più ampia dal sesto posto, a otto partite dalla fine. Cesena-Verona 0-1 Empoli-Frosinone 5-0 Torino-Sassuolo 2-1 Cagliari-Juventus 5-3 Bologna-Lecce 2-3 Atalanta-Napoli 0-0 Roma-Milan 3-2 Inter-Fiorentina 2-4 Udinese-Sampdoria 1-3 Campionato Primavera 1 – classifica Lecce 55 Torino 48 Roma 47 Frosinone 45 Fiorentina 45 Sassuolo 42 Juventus 40 Empoli 39 Bologna 38 Sampdoria 35Inter 33 Verona 32 Cagliari 32 Atalanta 31 Milan 30 Napoli 28 Udinese 16 Cesena 9 PROSSIMO TURNO VENTISETTESIMA giornata Frosinone-Inter sabato 15 aprile ore ... Leggi su inter-news (Di giovedì 13 aprile 2023) La sconfitta per 2-4 dell’contro la Fiorentina rende ormai improbabile chiudere il1 con un posto play-off: la distanza è sempre più ampia dal sesto posto, a otto partite dalla fine. Cesena-Verona 0-1 Empoli-Frosinone 5-0 Torino-Sassuolo 2-1 Cagliari-Juventus 5-3 Bologna-Lecce 2-3 Atalanta-Napoli 0-0 Roma-Milan 3-2-Fiorentina 2-4 Udinese-Sampdoria 1-31 –Lecce 55 Torino 48 Roma 47 Frosinone 45 Fiorentina 45 Sassuolo 42 Juventus 40 Empoli 39 Bologna 38 Sampdoria 3533 Verona 32 Cagliari 32 Atalanta 31 Milan 30 Napoli 28 Udinese 16 Cesena 9 PROSSIMO TURNO VENTISETTESIMAFrosinone-sabato 15 aprile ore ...

