Campionato | i recuperi del 12 aprile

(Di giovedì 13 aprile 2023) Oggi, sono in programma ancora idelnazionale con due sfide: Riccione-Bologna che giocherà alle 18.30 (Arbitro Dini di Città di Castello), a cui seguirà Pro Sesto-Independiente Ivrea alle 20.30 (Arbitro Garofalo di Torre del Greco). Consulta qui il pdf CU 74 –di Serie C: variazioni al programma gare; Coppa Italia Serie C: programma gare (129 KB) Fonte articolo e foto: calciofemminile.lnd.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... siciliabasket : La 26^ giornata del campionato di Serie B Old Wild West, girone B, ha portato un'altra vittoria, all’Infodrive Aren… -

... come stanno Calhanoglu e Skriniar Leggi anche Calcio: Juve, treverso lo Sporting Lisbona Calcio: il Bologna perde Soriano, stagione finita L'Inter sabato impegnata incontro il ...Entrambe le squadre cercano riscatto dopo le recenti delusioni in: il Real ha perso in ... Il Chelsea si rende pericoloso soprattutto grazie aipalla di Kantè e rapide ...Pioli aveva provato lo stesso assetto del, con Bennacer su Lobotka che però, a differenza di allora, dominava il gioco grazie ai continuipalla di Anguissa. Il gioco aggressivo ...

Campionato Under 19: il 13 e 14 aprile spazio ai recuperi Lega Nazionale Dilettanti

I nerazzurri potrebbero sfruttare le ottime sensazioni provate dalla prestazione contro le Aquile per tornare a vincere in campionato e chiudere definitivamente ... Nonostante il recupero in casa ...Tre squadre di Serie A impegnate oggi nelle coppe europee: Juventus e Roma in Europa League, Fiorentina in Conference League. Il campionato tornerà domani con i primi due anticipi della 30a giornata.