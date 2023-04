Campagna, giornata dedicata a tutti i ragazzi speciali (Di giovedì 13 aprile 2023) Si intitola “Una comunità che investe”, è la giornata dedicata ai ragazzi speciali, ai bambini delle fate che dello spettro autistico fanno la loro forza quotidiana per obiettivi sempre più straordinari. L’appuntamento è per domenica 16 aprile, con inizio alle ore 10, in Viale della Pace, a Quadrivio di Campagna. Qui le associazioni che operano ogni giorno per questi ragazzi speciali, come I Bambini delle Fate e come OISMA e Seconda Stella della presidente Rosaria Ferrara, hanno voluto dedicare ai ragazzi una mattinata all’insegna di attività che potranno essere praticate grazie alla piena collaborazione di professionisti, artigiani e commercianti del territorio. Si partirà dall’hair style, con i ragazzi che avranno la possibilità ... Leggi su zon (Di giovedì 13 aprile 2023) Si intitola “Una comunità che investe”, è laai, ai bambini delle fate che dello spettro autistico fanno la loro forza quotidiana per obiettivi sempre più straordinari. L’appuntamento è per domenica 16 aprile, con inizio alle ore 10, in Viale della Pace, a Quadrivio di. Qui le associazioni che operano ogni giorno per questi, come I Bambini delle Fate e come OISMA e Seconda Stella della presidente Rosaria Ferrara, hanno voluto dedicare aiuna mattinata all’insegna di attività che potranno essere praticate grazie alla piena collaborazione di professionisti, artigiani e commercianti del territorio. Si partirà dall’hair style, con iche avranno la possibilità ...

