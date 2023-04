Camminare contrasta il decadimento cognitivo Lo conferma il neuroimaging

Leggi su blowingpost

(Di giovedì 13 aprile 2023) L’attività fisica, lo abbiamo imparato tutti, è importante per mantenerci in salute. Fare regolare attività fisica contribuisce a mantenere in salute il sistema cardiovascolare e non solo. Secondo recenti studi l’attività fisica ci salva anche dalla vecchiaia. Cerchiamo di capirne qualcosa in più. Perchéaiuta a rallentare l’invecchiamento Per molti anni si è creduto che, una volta raggiunto il momento di massimo sviluppo, il cervello smettesse di rigenerarsi. In seguito a questa credenza ci si era abituati a pensare che non ci fosse scampo all’invecchiamento. Secondo recenti studi sul sistema nervoso, chiamati, il cervello, se allenato, non invecchia. Il, ovvero una scienza nata alla fine degli anni novanta ha scoperto, grazie ai seguenti studi scientifici, che la materia bianca, di cui è ...