Camera: via libera alla proposta di legge sull’equo compenso (Di giovedì 13 aprile 2023) Nella giornata di ieri, mercoledì 12 aprile, la Camera dei Deputati ha dato il via libera definitivo alla proposta di legge sull’equo compenso. Il testo è stato approvato con 213 voti a favore, nessun contrario, e 59 astenuti: i deputati del Pd. Le nuove norme impongono alle imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie) e alle aziende con più di 50 dipendenti, o con un fatturato di oltre 10 milioni, di versare al professionista a cui affidano incarichi un compenso equo, “proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro e conforme ai parametri ministeriali” per la determinazione delle remunerazioni. “Oggi la Camera dei Deputati ha dato il via libera ... Leggi su zon (Di giovedì 13 aprile 2023) Nella giornata di ieri, mercoledì 12 aprile, ladei Deputati ha dato il viadefinitivodi. Il testo è stato approvato con 213 voti a favore, nessun contrario, e 59 astenuti: i deputati del Pd. Le nuove norme impongono alle imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie) e alle aziende con più di 50 dipendenti, o con un fatturato di oltre 10 milioni, di versare al professionista a cui affidano incarichi unequo, “proporzionatoquantità equalità del lavoro e conforme ai parametri ministeriali” per la determinazione delle remunerazioni. “Oggi ladei Deputati ha dato il via...

