Cambio in Rai: Botteri verso la pensione e De Stefano a Parigi (Di giovedì 13 aprile 2023) Il tutto dopo l'addio della De Stefano come direttrice di Rai Sport Alessandra De Stefano qualche settimana fa ha detto addio al suo incarico come direttrice di Rai Sport. Un addio improvviso dietro cui ci sarebbero vari mal contenti. Intanto proprio l'addio comporterebbe, secondo Tv Blog, una serie di cambi di gerarchie in Rai. La De Stefano, legata a un collega francese, sarà a Parigi da lunedì 17 aprile. Dal 2006 è infatti sposata con Philippe Brunel, giornalista del quotidiano sportivo de L'equipe. A deciderlo l'Amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes. L'ormai ex direttrice di Rai Sport andrà a ricoprire il nuovo ruolo insieme alle altre due corrispondenti presso la capitale francese, Nicoletta Manzione e Giovanna Botteri. Secondo le ultime proprio la Botteri, storica ...

