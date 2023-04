Cambio gomme 2023, anche per quest’anno possiamo salutare quelle invernali (Di giovedì 13 aprile 2023) TecnoAndroid La primavera è arrivata e con essa anche il momento di sostituire gli pneumatici invernali con quelli estivi. Tra due giorni termina l’obbligo di avere pneumatici invernali o catene a bordo su alcuni tratti stradali. Sta arrivando l’estate, prepariamoci al Cambio gomme 2023! Cambio gomme 2023: chi può non sostituirli? Sebbene l’obbligo stia per scadere, non è necessario correre dal gommista immediatamente. Infatti, si dispone di un mese, fino al 15 maggio, per montare gli pneumatici estivi. Ad ogni modo, ci sono alcune eccezioni da considerare. La prima riguarda gli pneumatici All Season (4 Stagioni), che possono essere utilizzati sia in inverno che in estate, quindi chi li usa non dovrà sostituirli. Un’altra eccezione ... Leggi su tecnoandroid (Di giovedì 13 aprile 2023) TecnoAndroid La primavera è arrivata e con essail momento di sostituire gli pneumaticicon quelli estivi. Tra due giorni termina l’obbligo di avere pneumaticio catene a bordo su alcuni tratti stradali. Sta arrivando l’estate, prepariamoci al: chi può non sostituirli? Sebbene l’obbligo stia per scadere, non è necessario correre dal gommista immediatamente. Infatti, si dispone di un mese, fino al 15 maggio, per montare gli pneumatici estivi. Ad ogni modo, ci sono alcune eccezioni da considerare. La prima riguarda gli pneumatici All Season (4 Stagioni), che possono essere utilizzati sia in inverno che in estate, quindi chi li usa non dovrà sostituirli. Un’altra eccezione ...

