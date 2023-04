Calvo | «Aspettiamo il 19 da mesi Capiremo quali saranno gli obiettivi per il prosieguo della stagione»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 13 aprile 2023) Il Chief Football OfficerJuventus, Francesco, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport prima dell’iniziopartita contro lo Sporting Lisbona: “Queste sono vigilie particolari soprattutto per noi dirigenti. I giocatori pensano al campo e non parlano di cose extra. Ad oggi non abbiamo sensazioni,il 19 per vedere quello che accadrà: è una data che attendiamo da, lìi nostriper il, oltre alla Coppa Italia e all’Europa League”. Come si fa a programmare la prossima: “Stiamo facendo varie ipotesi sulla prossima ...