(Di giovedì 13 aprile 2023)può tagliare le tappe ed essere a disposizione di Simone Inzaghi già per. Questa è la notizia principale di giornata secondo quanto riportato da Sportmediaset, considerata la ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile. RECUPERO – Hakanquesta mattina alla ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile, è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Infortunatosi nel corso di Turchia-Croazia durante la pausa per le nazionali, il calciatore è stato costretto a fermarsi per una distrazione muscolare all’adduttore della coscia destra che lo ha tenuto fuori per diverse partite. La notizia principale di oggi riguarda il suo ritorno in gruppo e questo significa che potrebbe accelerare i tempi di recupero ed essere a disposizione già perin ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Calhanoglu, allenamento con il gruppo! Può tornare già per Inter-Monza - SM - - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Verso #BenficaInter, ultimo allenamento ad Appiano prima della partenza per Lisbona. A parte #Skriniar e #Calhanoglu #Fci… - fcin1908it : Verso #BenficaInter, ultimo allenamento ad Appiano prima della partenza per Lisbona. A parte #Skriniar e… - Cucciolina96251 : RT @SimoneTogna: #inter: via all’allenamento, #Calhanoglu e #Skriniar sono in un campo al fianco di quello centrale per un personalizzato. -

Le ultime dai campi di: chi ce la fa e chi no verso la 30a giornata (Fotogramma) Inter, come stannoe Skriniar L'Inter sabato impegnata in campionato contro il Monza. C'è tempo per provare a ...Le ultime dai campi di: chi ce la fa e chi no verso la 30a giornata Inter, come stannoe Skriniar Leggi anche Calcio: Juve, tre recuperi verso lo Sporting Lisbona Calcio: il Bologna perde Soriano, ...Le mosse tattiche curate nei dettagli nell'di rifinitura alla Pinetina, ma anche il lavoro sulla testa, quando è stato analizzato ... complici i ko di Skriniar e, le possibilità ...

Con la 30^ giornata di Serie A ormai alle porte ci sono novità sia sui calciatori che potranno tentare di tornare in campo che per quelli che invece saranno costretti a rinunciare ancora alla convocaz ...