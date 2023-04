Calendario Serie A calcio: orari partite 14-17 aprile, chi gioca, programma, tv, streaming DAZN e Sky (Di giovedì 13 aprile 2023) Da domani torna in azione Serie A 2022-2023. Siamo pronti per alzare il sipario sulla 30a giornata che prenderà scena dopo i quarti di finale delle Coppe europee, per cui le sei nostre rappresentanti dovranno rimettersi subito in carreggiata nei confini italici. Siamo ormai nel rettilineo d’arrivo della stagione e ogni punto avrà valore doppio, per ogni obiettivo. Il trentesimo turno della Serie A sarà spalmato su ben quattro giorni, ovvero da venerdì 14 aprile fino a lunedì 17. Il programma vedrà subito l’inizio con due anticipi nella serata di domani. Nello specifico vedremo in azione Cremonese-Empoli alle ore 18.30, quindi si passerà a Spezia-Lazio alle ore 20.45. Nella giornata di sabato 15 aprile, invece, toccherà alle squadre impegnate in Champions League: si partirà con Bologna-Milan alle ore ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) Da domani torna in azioneA 2022-2023. Siamo pronti per alzare il sipario sulla 30a giornata che prenderà scena dopo i quarti di finale delle Coppe europee, per cui le sei nostre rappresentanti dovranno rimettersi subito in carreggiata nei confini italici. Siamo ormai nel rettilineo d’arrivo della stagione e ogni punto avrà valore doppio, per ogni obiettivo. Il trentesimo turno dellaA sarà spalmato su ben quattro giorni, ovvero da venerdì 14fino a lunedì 17. Ilvedrà subito l’inizio con due anticipi nella serata di domani. Nello specifico vedremo in azione Cremonese-Empoli alle ore 18.30, quindi si passerà a Spezia-Lazio alle ore 20.45. Nella giornata di sabato 15, invece, toccherà alle squadre impegnate in Champions League: si partirà con Bologna-Milan alle ore ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... larenait : L'analisi sulle ultime 9 partite del campionato di Serie A 2022/2023, con il Verona che insegue una difficilissima… - psb_original : Serie B, calendari a confronto - Dieci club a rischio retrocessione: il cammino delle squadre in lotta per la salve… - lacittanews : Luce dei tuoi occhi 2 quante puntate sono e quando finisce la fiction con Anna Valle? Quando va in onda l'ultima pu… - DiMarzio : #SerieB I I calendari a confronto di @GenoaCFC e @sscalciobari -