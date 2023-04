Calendario Noipa Aprile 2023 | tutte le emissioni e i pagamenti

(Di giovedì 13 aprile 2023) C’è ilufficiale diperdi. tra il 15 e il 18: emissione del cedolino per la consultazione degli importi nel dettaglio. C’è la possibilità che l’importo definitivo sia visibile anche nei giorni precedenti. martedì 18: emissione speciale per il personale Supplente Breve e Saltuario della scuola e del personale Volontario dei Vigili del Fuoco (sono inserite nell’emissione le sole rate con stato di lavorazione “AUTORIZZATO PAGAMENTO”); venerdì 21: pagamento della rata ordinaria per i comparti Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzioni Locali, Ricerca e Istruzione (personale di ruolo o supplenti con contratto annuale); venerdì 21 ...

Il cedolino NoiPa dello stipendio degli insegnanti di aprile 2023 dovrebbe essere online dopo la metà del mese, con sorprese sull'importo della rata mensile. Calendario pagamenti e come controllare.In arrivo gli stipendi NoiPa di aprile 2023: novità per i supplenti brevi e brutte notizie per alcuni lavoratori che avranno 25€ in meno sul cedolino.