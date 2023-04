Calendario Europa League 2023 oggi: orari giovedì 13 aprile, tv, streaming, programma Sky, TV8 e DAZN (Di giovedì 13 aprile 2023) Si alza ufficialmente il sipario sui quarti di finale dell’Europa League 2022-2023. La seconda manifestazione continentale per club mette di fronte le migliori otto e andrà ad eleggere le quattro squadre che andranno a giocarsi le semifinali. La Roma inizierà in trasferta, dato che alle ore 18.45 giocherà in casa del Feyenoord, mentre la Juventus sarà di scena alle ore 21.00 contro lo Sporting Lisbona. Come detto, quindi, saranno i giallorossi allenati da José Mourinho ad aprire le danze in questi quarti di finale, andando a fare visita alla squadra contro cui hanno vinto la finale di Conference League di un anno fa. Per Dybala e compagni l’imperativo sarà non distrarsi nel match in terra olandese, per gestire poi nel migliore dei modi il ritorno allo stadio Olimpico. Alle ore 21.00, quindi, toccherà alla Juventus che, ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) Si alza ufficialmente il sipario sui quarti di finale dell’2022-. La seconda manifestazione continentale per club mette di fronte le migliori otto e andrà ad eleggere le quattro squadre che andranno a giocarsi le semifinali. La Roma inizierà in trasferta, dato che alle ore 18.45 giocherà in casa del Feyenoord, mentre la Juventus sarà di scena alle ore 21.00 contro lo Sporting Lisbona. Come detto, quindi, saranno i giallorossi allenati da José Mourinho ad aprire le danze in questi quarti di finale, andando a fare visita alla squadra contro cui hanno vinto la finale di Conferencedi un anno fa. Per Dybala e compagni l’imperativo sarà non distrarsi nel match in terra olandese, per gestire poi nel migliore dei modi il ritorno allo stadio Olimpico. Alle ore 21.00, quindi, toccherà alla Juventus che, ...

