(Di giovedì 13 aprile 2023), giovedì 13, prendono il via a Riccione idi. La rassegna nazionale metterà in palio i titoli nelle singole gare, ma anche la qualificazione ai prossimi Mondiali di Fukuoka (Giappone), che si terranno dal 23 al 30 luglio. La Federha infatti fissato dei limiti cronometrici da rispettare al fine di ottenere il pass per la competizione iridata. Un day-1 nel quale vedremo in azione alcuni big della compagine nostrana. Nei 50 dorso uomini fari puntati su Thomas Ceccon e Lorenzo Mora, negli 800 stile libero donne Simona Quadarella vorrà prendersi la scena, mentre nei 400 stile libero uomini Marco De Tullio, Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri saranno le vedette. Nei 100 rana donne orfani di Benedetta Pilato, Martina Carraro e Arianna Castiglioni ...

Calendario Campionati Italiani nuoto 2023 oggi: orari 13 aprile, programma, tv, streaming, big in gara OA Sport

Oggi, giovedì 13 aprile, prendono il via a Riccione i campionati italiani di nuoto. La rassegna nazionale metterà in palio i titoli nelle singole gare, ma anche la qualificazione ai prossimi Mondiali ...