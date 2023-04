Calenda: 'Tutto naufragato, colpa di Renzi'. La replica: Carlo aveva già deciso (Di giovedì 13 aprile 2023) "Il progetto di partito unico con Italia Viva è naufragato". In diretta su Twitter, il leader di Azione Carlo Calenda ha chiuso definitivamente la querelle con Matteo Renzi sul futuro del Terzo Polo. Leggi su tg.la7 (Di giovedì 13 aprile 2023) "Il progetto di partito unico con Italia Viva è". In diretta su Twitter, il leader di Azioneha chiuso definitivamente la querelle con Matteosul futuro del Terzo Polo.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... claudiovelardi : Comunque ricordate che il Terzo Polo nasce per responsabilità del @pdnetwork, che nelle elezioni del 2022 vuole… - FrancescoBonif1 : Leggo che il problema del Terzo Polo sarebbero i soldi. In sei mesi Italia Viva ha pagato spese per oltre 1 milione… - ultimora_pol : Fonte #IV a LaPresse: 'Calenda e Renzi non riescono a stare insieme, secondo me si spacca tutto. Carlo è impazzito… - patriziateresa7 : @Gladys82012839 Le parole e gli atteggiamenti di Calenda (e di Richetti) sono talmente esagerate e aggressive da s… - AnnaB1947 : RT @DavideSilvestr6: Il punto è tutto qua. C'è un signore che sa fare politica e ha idee da vendere, #Renzi. Ce n'è un'altro che è incapac… -