Calenda non si smentisce mai. Mentre mi pare impossibile dare colpe a Renzi e Italia Viva (Di giovedì 13 aprile 2023) Ed ecco che il novello Nerone dei Parioli colpisce ancora. Carletto Calenda non si smentisce mai. Dopo aver iniziato la sua carriera politica con Scelta Civica ed averla abbandonata subito dopo non essere stato eletto in Parlamento, venne ripescato dal Pd di Matteo Renzi come viceministro dello Sviluppo Economico. Poi si candidò alle Europee con il Pd, per abbandonarlo subito dopo. Poche le volte che Carletto si è fatto vedere realmente a Strasburgo, molto più presente sui social a sindacare su tutto. Poi il pariolino ha deciso di fare il candidato a sindaco di Roma. Nonostante le sue offese costanti a Renzi, Italia Viva e tutto il gruppo dirigente romano hanno appoggiato la sua candidatura. Non è stato eletto ma ha fatto un buon risultato che ha contribuito ad aumentare il suo già ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ivanscalfarotto : Sul voto a La Russa. Leggo che Calenda accuserebbe Italia Viva di aver votato La Russa per avere la vigilanza Rai.… - stanzaselvaggia : Calenda è la peggior specie degli intellettualmente disonesti. Perché non si limita a esercitare la sua disonestà i… - lucianonobili : Secondo la Stampa Calenda accusa @ItaliaViva di aver votato La Russa. Ma è falso. Lo dice la matematica. E lo dic… - DelluomoVanda : RT @laura_ceruti: Sull'ignobile virgolettato attribuito a Calenda poi smentito, @matteorenzi non ha detto una parola, esce un virgolettato… - AnnaNuonno : @SkyTG24 Calenda se non lasci quel partito non vai da nessuna parte ,ormai gli italiani non si fidano più di voi c… -