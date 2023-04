Calenda: "Il partito unico è morto definitivamente". Iv: "Autogol clamoroso" (Di giovedì 13 aprile 2023) Dopo giorni di litigi e tira e molla tra Carlo Calenda e Matteo Renzi è arrivato lo strappo: il partito unico al centro non si farà. L'annuncio è di Calenda. Ma le polemiche sono appena all'inizio. "Il progetto del partito unico è definitivamente morto. Andremo avanti con due partiti e, se ricomporremo il clima, ci alleeremo dove sarà possibile", ha detto il leader di Azione questa mattina lasciando il Senato. A Palazzo Madama doveva esserci un confronto con Renzi durante il voto sul decreto Pnrr, "ma non c'è stato modo – ha spiegato Calenda ai cronisti – c'erano voti serrati". "Una scelta unilaterale" di Carlo Calenda e "un Autogol clamoroso", dicono da Italia Viva, dove prevale ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 13 aprile 2023) Dopo giorni di litigi e tira e molla tra Carloe Matteo Renzi è arrivato lo strappo: ilal centro non si farà. L'annuncio è di. Ma le polemiche sono appena all'inizio. "Il progetto del. Andremo avanti con due partiti e, se ricomporremo il clima, ci alleeremo dove sarà possibile", ha detto il leader di Azione questa mattina lasciando il Senato. A Palazzo Madama doveva esserci un confronto con Renzi durante il voto sul decreto Pnrr, "ma non c'è stato modo – ha spiegatoai cronisti – c'erano voti serrati". "Una scelta unilaterale" di Carloe "un", dicono da Italia Viva, dove prevale ...

