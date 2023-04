Calenda e Renzi | tutto come previsto Senaldi | Era chiaro che finiva così

(Di giovedì 13 aprile 2023) Matteoe Carlo? Per PietrosonoStanlio e Ollio, per Tommaso LabateAl Bano e Romina Power. I due giornalisti sono ospiti di Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete 4, e si parla del naufragio (definitivo?) del partito unico del Terzo polo. "La partita è finita, semmai fosse iniziata", afferma il condirettore di Libero,. L'alleanza"era un operazione elettorale, erache sarebbe finita. Mi dispiace per gli italiani che ci hanno creduto ma era prevedibile. Hanno unito due debolezze, per motivi elettorali", sottolinea il giornalista. C'è spazio per il terzo polo? Pernon è questo il punto, "ma qui si sono scontrati due ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaViva : .@meb: 'Le regole le ha dettate Calenda, #Renzi si è messo da parte con umiltà'. Leggi l'intervista completa sul… - meb : «Le regole le ha dettate Calenda, Renzi si è messo da parte con umiltà. Spero che la saggezza prevalga: il progetto… - lucianonobili : Richetti attacca la Leopolda, dimenticando che senza non sarebbe mai entrato in Parlamento. E che la Leopolda non… - Massimi07355017 : RT @fernandella25: Con le bambinate di #Calenda e #Renzi si perdono di vista i veri problemi??Questo #GovernoDegliOrrori sta distruggendo a… - hippiewoke : @PatriziaFerri1 grazie per il like ma se me lo permetti vorrei sottolineare che quello squallido personaggetto di… -

- Questo matrimonio non s'ha da fare. Con un video sui social Carlochiude. E i due continuano a rimpallarsi le colpe della rotturaCostretti a convivere da separati in casa, come Riccardo Pazzaglia e Simona Marchini, nello stesso lettone ma divisi da un muro di mattoni. La pena del contrappasso per Matteoe Carlosi materializza alla Camera e al Senato, dove comunque andranno le cose, i due dovranno sopportarsi a lungo. I gruppi parlamentari, infatti, non si sciolgono come si è sciolto il ...La notizia del giorno riguarda la rottura completa dei rapporti tra Carloe l'ex premier Matteo: i due leader non se le sono mandate a dire negli ultimi giorni ( sia tramite la stampa ...

Matteo Renzi e Carlo Calenda Per Pietro Senaldi sono come Stanlio e Ollio, per Tommaso Labate come Al Bano e Romina Power. I due giornalisti sono ospiti di Barbara Palombelli a Stasera Italia, su ...