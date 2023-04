Calenda: da Renzi passo di lato mai e cinque avanti, ripreso Iv (Di giovedì 13 aprile 2023) "Renzi non ha fatto un passo di lato ma cinque passi avanti riprendendo Italia Viva, diventando plenipotenziario e levando Rosato con cui lavoravamo benissimo negli organi della federazione in cui ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 aprile 2023) "non ha fatto undimapassiriprendendo Italia Viva, diventando plenipotenziario e levando Rosato con cui lavoravamo benissimo negli organi della federazione in cui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaViva : .@meb: 'Le regole le ha dettate Calenda, #Renzi si è messo da parte con umiltà'. Leggi l'intervista completa sul… - meb : «Le regole le ha dettate Calenda, Renzi si è messo da parte con umiltà. Spero che la saggezza prevalga: il progetto… - claudiovelardi : Comunque ricordate che il Terzo Polo nasce per responsabilità del @pdnetwork, che nelle elezioni del 2022 vuole… - Elena91724467 : @esercitocapezz Forse calenda ha capito che renzi lha usato per farsi rieleggere, perché da solo non sarebbe mai en… - Cenorava : RT @MPoltero: Calenda: “Non ho parlato con Renzi, perché lui parla solo con Obama e Clinton” Ma quanti problemi e complessi hai Calenda?… -