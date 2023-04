Caldaie a gas da buttare | la nuova legge ti costringe a spendere un sacco di soldi

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 13 aprile 2023) Occhio a quest’ultime modifiche. Arriva lasullea gas dache tiundiCi sono delle novità importanti per molti cittadini in Italia, soprattutto per coloro che hanno una caldaia a gas vecchia e inefficiente. Ecco lasullea gas – Ilovetrading.itUnaè stata recentemente introdotta per affrontare questo problema, ma potrebberti ainutilmente. Laprevede infatti che lea gas più vecchie debbano essere sostituite con modelli più efficienti entro un ...