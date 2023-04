Calciomercato Torino, a che punto è il riscatto di Vlasic e Miranchuk (Di giovedì 13 aprile 2023) Calciomercato Torino, ancora dubbi sulla permanenza di Vlasic e Miranchuk: a che punto è il riscatto dei due Secondo quanto riportato da Tuttosport, in casa Torino ci sono ancora grandi dubbi sulla permanenza di Vlasic e Miranchuk, viste le alte richieste per il riscatto dei due attualmente in prestito. Per il croato la richiesta si è abbassata da 15 a 13 milioni, ritenuta però ancora troppo eccessiva, così come quella per il russo, per il quale l’Atalanta vuole 12 milioni. Un totale di 25 milioni che però, al momento, i granata non vogliono spendere. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 aprile 2023), ancora dubbi sulla permanenza di: a cheè ildei due Secondo quanto riportato da Tuttosport, in casaci sono ancora grandi dubbi sulla permanenza di, viste le alte richieste per ildei due attualmente in prestito. Per il croato la richiesta si è abbassata da 15 a 13 milioni, ritenuta però ancora troppo eccessiva, così come quella per il russo, per il quale l’Atalanta vuole 12 milioni. Un totale di 25 milioni che però, al momento, i granata non vogliono spendere. L'articolo proviene da Calcio News 24.

