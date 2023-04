Calciomercato Roma | accelerata improvvisa | si tratta con Aouar

(Di giovedì 13 aprile 2023)da parte dei giallorossi: il club capitolino stando l’arrivo dida parte dellasul, con i giallorossi che stanno parlando con Houssemper l’arrivo del fantasista a parametro zero in estate. Nulla di firmato ancora, ma l’interesse è concreto e il giocatore, cercato anche dall’Eintracht Francoforte, non ha chiuso a questa possibilità. Lo riferisce Fabriziono. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Roma, blitz #Aouar: visite mediche e firme sempre più vicine - cmdotcom : #Plusvalenze, una telefonata della #Juve inguaia la #Roma: rischia più della #Lazio - capuanogio : L'onda lunga delle inchieste sul calciomercato e sulle plusvalenze arriva a toccare #Roma e #Lazio: indagati i vert… - vileonardi : RT @cmdotcom: #Roma, ragazzo pestato perché indossa la maglia della #Juve. 'Sporco juventino', dovrà operarsi al volto - Aquila6811 : RT @cmdotcom: #Roma, ragazzo pestato perché indossa la maglia della #Juve. 'Sporco juventino', dovrà operarsi al volto -

, accelerata improvvisa da parte dei giallorossi: il club capitolino sta trattando l'arrivo di Aouar Accelerata improvvisa da parte dellasul, con i giallorossi che stanno parlando con Houssem Aouar per l'arrivo del fantasista a parametro zero in estate. Nulla di firmato ancora, ma l'interesse è concreto e il ...Laaccelera per regalare a Mourinho il primo colpo della campagna estiva di. Il giorno di Pasquetta Houssem Aouar, giocatore del Lione e della nazionale algerina, in scadenza di ...Non è ancora terminata la stagione calcistica ma arrivano già i primi colpi di mercato. Secondo quanto riportato da.com, e poi riportato da SportMediaset, i giallorossi dellasi sarebbero praticamente assicurati le prestazioni sportive di Housseme Aouar. Il centrocampista del Lione, con il ...

Calciomercato Roma, è fatta per il rinnovo di Smalling: cifre e dettagli Fantacalcio ®

Nei tre precedenti in Europa contro la Roma, il Feyenoord non ha mai vinto. L'ultima volta che le due squadre si sono incontrate era in Finale di Conference League quando i giallorossi ne uscirono ...Vanno evitati cali di tensione o black out in un momento decisamente positivo. Il derby con la Roma vinto, i tre punti centrati con Monza e Juve. Ora serve continuità e al Picco serve vincere per ...