Calciomercato | Moenchengladbach Thuram e Bensebaini non rinnoveranno

Entrambi in scadenza, erano arrivati nel 2019(GERMANIA) - Marcus Thuram e Ramy Bensebaini lasceranno a fine stagione il Borussiaa parametro zero. L'annuncio ufficiale arriva dal ds del club tedesco, Roland Virkus. "Abbiamo parlato con entrambi, ci dispiace che non rinnoveranno i rispettivi contratti in ...Dopo Schalke, Borussia Dortmund, Lipsia e Borussia, il Manchester City può eliminare dalla Champions League la quinta squadra tedesca, la regina delle tedesche: il Bayern Monaco. Ma ...Frimpong -.itLaterale olandese in forza al Bayer Leverkusen, è legato al club tedesco ... molto apprezzato in Germania per la sua esperienza al Borussia. Lo svizzero è in ...

