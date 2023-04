Calcio, Spalletti: Se al Maradona rivedo la protesta del tifo, me ne vado (Di giovedì 13 aprile 2023) “Quel che ho visto al Maradona contro il Milan non lo riuscirò mai a capire: se succede al ritorno, vado via dalla panchina e me ne torno a casa”. Luciano Spalletti non digerisce quel che è accaduto in campionato contro i rossoneri, con la protesta del tifo e “un tutti contro tutti che non riuscirò mai a capire e mi porterò dietro sempre, perché è inspiegabile. Non si vince da 33 anni eppure quel che ho visto nel nostro stadio non lo comprendo. I miei giocatori sono sensibili e non sono stati aiutati da questo”. Spalletti il riferimento lo fa anche al clima respirato a San Siro: “Giocare una partita in un clima come quello di stasera rende ulteriormente merito ai miei giocatori, che hanno avuto la reazione corretta e sono entrati in campo con il piglio della squadra tosta”. L'articolo ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 13 aprile 2023) “Quel che ho visto alcontro il Milan non lo riuscirò mai a capire: se succede al ritorno,via dalla panchina e me ne torno a casa”. Lucianonon digerisce quel che è accaduto in campionato contro i rossoneri, con ladele “un tutti contro tutti che non riuscirò mai a capire e mi porterò dietro sempre, perché è inspiegabile. Non si vince da 33 anni eppure quel che ho visto nel nostro stadio non lo comprendo. I miei giocatori sono sensibili e non sono stati aiutati da questo”.il riferimento lo fa anche al clima respirato a San Siro: “Giocare una partita in un clima come quello di stasera rende ulteriormente merito ai miei giocatori, che hanno avuto la reazione corretta e sono entrati in campo con il piglio della squadra tosta”. L'articolo ...

