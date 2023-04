Calcio: Napoli, Osimhen parzialmente in gruppo (Di giovedì 13 aprile 2023) Napoli, 13 apr. - (Adnkronos) - L'attaccante del Napoli Victor Osimhen verso il recupero. Il 24enne centravanti nigeriano quest'oggi ha svolto parte del lavoro quotidiano con il resto del gruppo. Lo ha annunciato il club azzurro con una nota sul proprio sito ufficiale. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023), 13 apr. - (Adnkronos) - L'attaccante delVictorverso il recupero. Il 24enne centravanti nigeriano quest'oggi ha svolto parte del lavoro quotidiano con il resto del. Lo ha annunciato il club azzurro con una nota sul proprio sito ufficiale.

