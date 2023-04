Calcio Napoli | De Laurentiis tende una mano ai tifosi | “Venite allo stadio a sostenerci”

(Di giovedì 13 aprile 2023) Il presidente del, Aurelio De, attraverso una telefonata di un tifoso partenopeo che l’ha registrata e messa su Tik Tok, chiama a raccolta il Maradona in vista della gara di ritorno col Milan. “Siamo così forti che abbiamo preso un solo gol, non è che ne abbiamo presi tre. Siamo una signora

In primo grado la Juventus è stata assolta (insieme con, Sampdoria, Genoa, Empoli, Pro Vercelli, Parma, Pisa, Chievo Verona, Novara e Pescara). E anche la Corte federale d'appello aveva ...L'attaccante delVictor Osimhen verso il recupero. Il 24enne centravanti nigeriano quest'oggi ha svolto parte del lavoro quotidiano con il resto del gruppo. Lo ha annunciato il club azzurro con una nota sul ...In una Scala delgremita per l'occasione va in scena l'andata della doppia sfida che vedrà Milan econtendersi un posto nelle semifinali. Ilparte subito molto forte con tre ...

FOTO Anguissa deluso sui social: “Scusatemi se vi ho abbandonato. Ho fiducia in voi” CalcioNapoli1926.it

Domani sera a San Siro andrà in scena una sfida affascinante. Di fronte Milan e Napoli, in Champions League, dove il calcio italiano è tornato a fare la voce grosse… Leggi ...Milan-Napoli è stata una partita bella e coinvolgente ... cercato la vittoria fornendo prestazioni adeguate al palcoscenico europeo, non giocando un calcio noioso, ma coinvolgendo i propri tifosi. I ...