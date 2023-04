Calcio: Mourinho, 'al ritorno non avremo Dybala e Abraham ma all'Olimpico non sbagliamo mai' (Di giovedì 13 aprile 2023) Rotterdam, 13 apr. -(Adnkronos) - E' mancata un po' di cattiveria in area di rigore? "Non abbiamo Haaland, siamo quelli che siamo, facciamo sempre il massimo. I ragazzi hanno fatto una partita di sforzo, dignità, sacrificio. Hanno avuto opportunità di un risultato diverso, ma questa è la realtà. Domenica abbiamo una partita dura, poi giovedì ci sarà il ritorno. Non abbiamo tanti giocatori per queste rotazioni. Probabilmente perdiamo Dybala e Abraham per queste due partite, ma all'Olimpico non sbagliamo mai". Lo dice l'allenatore della Roma, Josè Mourinho, ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 1-0 sul campo del Feyenoord nell'andata dei quarti di Europa League. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Rotterdam, 13 apr. -(Adnkronos) - E' mancata un po' di cattiveria in area di rigore? "Non abbiamo Haaland, siamo quelli che siamo, facciamo sempre il massimo. I ragazzi hanno fatto una partita di sforzo, dignità, sacrificio. Hanno avuto opportunità di un risultato diverso, ma questa è la realtà. Domenica abbiamo una partita dura, poi giovedì ci sarà il. Non abbiamo tanti giocatori per queste rotazioni. Probabilmente perdiamoper queste due partite, ma all'nonmai". Lo dice l'allenatore della Roma, Josè, ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 1-0 sul campo del Feyenoord nell'andata dei quarti di Europa League.

