Calcio: Mbappé, 'voglio vincere la Champions League con il Psg' (Di giovedì 13 aprile 2023) Parigi, 13 apr. - (Adnkronos) - "Il prossimo livello? vincere la Champions League, credo. Ho già giocato una finale, una semifinale, i quarti di finale, gli ottavi di finale... Ho fatto tutto tranne vincere. E' tutto ciò di cui ho bisogno. Spero che sia il prima possibile. Dove? Al Paris Saint-Germain. Sono parigino e sono sotto contratto. Quindi è il Paris Saint-Germain". Così l'attaccante del Psg Kylian Mbappé, nel corso di un'intervista a France 3, in merito al suo futuro. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Parigi, 13 apr. - (Adnkronos) - "Il prossimo livello?la, credo. Ho già giocato una finale, una semifinale, i quarti di finale, gli ottavi di finale... Ho fatto tutto tranne. E' tutto ciò di cui ho bisogno. Spero che sia il prima possibile. Dove? Al Paris Saint-Germain. Sono parigino e sono sotto contratto. Quindi è il Paris Saint-Germain". Così l'attaccante del Psg Kylian, nel corso di un'intervista a France 3, in merito al suo futuro.

