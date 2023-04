Calcio | Fir a sostegno della candidatura italiana per ospitare gli Europei 2032

(Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. - (Adnkronos) - La FederazioneRugby esprime il pienoallaFigc adEuroe augura il miglior successo al Presidente Gravina, alla struttura federale ed a tutti i portatori d'interesse coinvolti. L'organo di governo del rugby italiano intende lavorare in sinergia con Figc e con tutti gli stakeholders coinvolti per far sì che il processo di adeguamento degli Stadi individuati dal dossier avvenga tenendo in debita considerazione le esigenze del rugby internazionale d'elite, condizione imprescindibile per poter presentare, nell'immediato futuro, unaalle Rugby World 2035 (Maschile) e 2037 (Femminile).

