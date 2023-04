Calcio | Europa League | malore per Szczesny | al suo posto Perin

(Di giovedì 13 aprile 2023) Torino, 13 apr. - (Adnkronos) - Grande spavento per la Juventus e per Wojciech. Il portiere bianconero intorno al 40' del primo tempo del match contro lo Sporting ha accusato un, toccandosi più volte il petto e apparendo in affanno. Il giocatore è stato sostituito da Mattiain attesa di capire quali siano le cause del malessere. Il 32enne polacco ha lasciato il campo sulle sue gambe ma in lacrime.

