Calcio | Europa League | le formazioni di Juve-Sporting | bianconeri con il tridente in attacco

(Di giovedì 13 aprile 2023) Torino, 13 apr. - (Adnkronos) - Sono state annunciate leufficiali dintus eLisbona, in campo alle ore 21 all'Allianz Stadium nel match d'andata dei quarti di finale diin campo con ilDi Maria-Milik-Chiesa. Questi gli 11 iniziali:NTUS (3-4-3): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik, Chiesa. All. Allegri.(3-4-3): Adan; St. Juste, Coates, Inacio; Esgaio, Morita, Goncalves, Santos; Edwards, Chermiti, Trincao. All. Amorim.

All'Allianz Stadium è in programma il primo atto dei quarti di finale diLeague . In campo si affrontano Juventus e Sporting Lisbona che si contenderanno l'accesso alle semifinali della competizione internazionale in almeno centottanta minuti di gioco. Il match di ...La Roma torna in campo domenica sera ospitando all'Olimpico l'Udinese, mentre tra una settimana è previsto il ritorno dileague contro il Feyenoord.La Roma di gioca in Olanda contro il l'andata dei quarti di finale diLeague . Una sfida di ... Mourinho ha perso Dybala per infortunio e al 43' Pellegrini ha sbagliato ildi rigore che ...

Calcio: Europa League, le formazioni ufficiali di Feyenoord-Roma La Sicilia

Le parole del General Manager della Roma Tiago Pinto prima della sfida contro il Feyenoord di UEFA Europa League ...Questa sera giovedì 13 aprile alle 21.00 la gara d’andata dei quarti di finale. La Juventus gioca in casa contro lo Sporting Lisbona, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, NOW e anche su Sky Spo ...