**Calcio: Europa League, Juventus-Sporting Lisbona 1-0 nell'andata dei quarti di finale** (Di giovedì 13 aprile 2023) Torino, 13 apr. - (Adnkronos) - La Juventus supera 1-0 lo Sporting Lisbona nel match d'andata dei quarti di finale di Europa League disputato all'Allianz Stadium di Torino. A decidere l'incontro il gol di Gatti al 73'. Tra una settimana il ritorno a Lisbona. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Torino, 13 apr. - (Adnkronos) - Lasupera 1-0 lonel match d'deidi finale didisputato all'Allianz Stadium di Torino. A decidere l'incontro il gol di Gatti al 73'. Tra una settimana il ritorno a

