Calcio | Del Piero ' Tornare alla Juve da dirigente? Il mio cuore è lì'

(Di giovedì 13 aprile 2023) "Non credo che puoi pensare un ruolo solo per te stesso ma costruire un team perchè ci sono tante cose da fare in un club" ROMA - "da? Ci sono tante voci ogni volta che torno allo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkocalemme : Durante #MilanNapoli, compare in Curva Sud uno striscione: 'Via Raffaele Stasi 40/46 (NA)'. È l'indirizzo di un ne… - simeonegiovanni : Fa tanto male saltare questa partita. Piccole sfortune che fanno parte del calcio, ma guardiamo avanti! Oggi sarò u… - Azzurri : ?? Buon compleanno a Marcello #Lippi che compie 7??5?? anni! ???? 56 panchine in #Nazionale ?? Campione del Mondo 200… - NadiaCesa : RT @Jugica60: 12 Aprile 2023 sede @FIGC tutto tace, il soggetto che ricopre la carica di Presidente non mostra nessuna 'vergogna' continua… - MonsieurOpale : @Rugiule @Fabius40884986 Un clown che pratica il calcio più brutto del mondo -

Un apprezzamento a cuiPiero ha risposto con chiarezza: "Ci sono tante voci ogni volta che torno allo Stadium, non sono qui per dire sì o no, il mio cuore è ancora lì e guardo sempre tutto ...Per quanto riguarda la situazione che sta vivendo la squadra, "sono stato tifoso della Juve prima ancora di giocarci, ho trascorso poi lì 19 anni, ho attraversato la crisi2006 e c'è voluto tempo ...Contro la squadra che ha eliminato (ai calci di rigore) l'Arsenal dalla competizione, i bianconeri vogliono prendere un buon vantaggio in vistamatch di ritorno tra una settimane in Portogallo. L'...

Giocare a calcio nello stadio più green del mondo Il Manifesto

Martines: "Oltre alla collaborazione che abbiamo trovato, sono le proposte arrivate dai cittadini a fornire suggerimenti" ...Tre occasioni nitide condensate in due parate di Guillermo Ochoa (favorite dalla traiettoria centrale) e in una traversa che aveva dell'incredibile per la vicinanza del colpo di testa dalla porta ...