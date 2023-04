Calcio: Conference. Salamon sospeso per doping, salta Lech - Fiorentina (Di giovedì 13 aprile 2023) Positivo al clortalidone, è stato squalificato per tre mesi POZNAN (POLONIA) - A poche ore dall'andata dei quarti di Conference League contro la Fiorentina, il Lech Poznan perde Bartosz Salamon. La ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 13 aprile 2023) Positivo al clortalidone, è stato squalificato per tre mesi POZNAN (POLONIA) - A poche ore dall'andata dei quarti diLeague contro la, ilPoznan perde Bartosz. La ...

Calcio: Conference. Salamon sospeso per doping, salta Lech - Fiorentina Positivo al clortalidone, è stato squalificato per tre mesi POZNAN (POLONIA) - A poche ore dall'andata dei quarti di Conference League contro la Fiorentina, il Lech Poznan perde Bartosz Salamon. La società polacca fa sapere di aver ricevuto comunicazione dalla Uefa in merito alla positività al clortalidone ... Il Feyenoord punge la Roma: 'Così possiamo battere Mourinho' ... con il desidero di vendicare la notte di Tirana che ha visto i giallorossi alzare al cielo la Conference League . Per dare ulteriore carica alla squadra i social del club allenato da Slot hanno ... Feyenoord - Roma , chi giocherà e dove vederla in tv ... alla vigilia dell'incrocio a Rotterdam, si mette subito alle spalle il trionfo di Tirana: "Io penso a loro solo perchè quando arrivo a Trigoria vedo la Conference in bacheca, ma poi finisce lì. ...