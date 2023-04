Calcio | Conference League | Lech Poznan-Fiorentina 1-4 nell' andata dei quarti di finale**

(Di giovedì 13 aprile 2023), 13 apr. - (Adnkronos) - Lasconfigge 4-1 ilnel match d'deidi finale di, disputato all'Inea Stadion della città polacca. Per i viola a segno Cabral al 4', Gonzalez al 41', Bonaventura al 58' e Ikoné al 64; per i padroni di casa in gol Velde al 20' per il momentaneo 1-1. Tra sette giorni al 'Franchi' il ritorno.

La Fiorentina piazza ancora un colpo al Lech , è Ikone a firma l'1 - 4. Il centrocampista francese subentrato da poco, effettua prima un assist e poi un gol eccezionale. Al 63 è lui che dalla metà ...
POZNAN - Quarti di finale diLeague per la Fiorentina: la squadra di Italiano fa visita al Lech Poznan per i primi 90' della sfida. Dirige il bosniaco Irfan Peljto.

Oggi si sono giocati i match validi per l'andata dei quarti di finale di Europa League e di Conference League 2022/2023.
Nello stesso lato del tabellone della Fiorentina arriva un pari tra Basilea e Nizza per 2-2 con il verdeto rimandato alla gara di ritorno. Amdouni su rigore apre al 26' per gli elvetici, poi si ...