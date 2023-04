Calcio | Conference League | Lech Poznan-Fiorentina 1-2 dopo il primo tempo

(Di giovedì 13 aprile 2023), 13 apr. - (Adnkronos) - Laè in vantaggio per 2-1 sulalla fine deldel match d'andata dei quarti di finale di, in corso di svolgimento all'Inea Stadion della città polacca. Per i viola a segno Cabral al 4' e Gonzalez al 41'; per i padroni di casa in gol Velde al 20'.

POZNAN - Quarti di finale diLeague per la Fiorentina: la squadra di Italiano fa visita al Lech Poznan per i primi 90' della sfida. Dirige il bosniaco Irfan Peljto. Segui la gara in ...Se la Roma , in finale dia Tirana, aveva avuto un pizzico di fortuna, questa sera a Rotterdam la sorte le ha restituito tutto con gli interessi. L'infortunio di Dybala , l'errore di Pellegrini , la lussazione di ...- Union SG 0 - 0LEAGUE 18:45 Gent - West Ham 1 - 1 21:00 Lech - Fiorentina 1 - 1 21:00 RSC Anderlecht - AZ 1 - 0 21:00 Basel - Nizza 1 - 0 BASKET - EUROLEAGUE 18:00 Crvena Zvezda ...

Europa e Conference League 2023: i diffidati di Juve, Roma e Fiorentina Sky Sport

Poznan, 13 apr. – (Adnkronos) – La Fiorentina è in vantaggio per 2-1 sul Lech Poznan alla fine del primo tempo del match d’andata dei quarti di finale di Conference League, in corso di svolgimento all ...Ings chiama, il Gent risponde. Il West Ham porta via un pari dal Belgio, nell'andata dei quarti di Conference: serata opaca per Ogbonna, Emerson da sufficienza. Gara tutt'altro che banale: i padroni ...