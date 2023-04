Calcio | Bayern Per Manè esclusione dal match con l' Hoffenheim e multa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Sky Germania: '#Osimhen verso il #Bayern' - Doriana38380207 : RT @sportface2016: Continuano insistenti le voci che portano Victor #Osimhen al #BayernMonaco in estate - Datafriedkin : RT @sportface2016: Continuano insistenti le voci che portano Victor #Osimhen al #BayernMonaco in estate - sportface2016 : #BayernMonaco, Sadio #Mané escluso dal match con l'#Hoffenheim dopo l'aggressione a Sané - TuttoMercatoWeb : Rissa Mane-Sane, ora è ufficiale: il Bayern Monaco ha sospeso e multato il senegalese -

L'attaccante è stato sanzionato dal club per la lite con Sané al termine del match con il City MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Prime sanzioni nei confronti di Sadio Mané. IlMonaco, in un comunicato pubblicato sul proprio sito internet, ha reso noto che il 31enne attaccante ex Liverpool non sarà tra i convocati per il match casalingo di sabato contro l'Hoffenheim. "...A comunicarlo è stato proprio ilMonaco : 'Sadio Mané , 31 anni, non sarà tra i convocati dell'FCper la partita casalinga contro l'Hoffenheim 1899 di sabato prossimo. Il motivo è la ...Secondo quanto riportato da Sky Sport Deuschland , Osimhen avrebbe avuto un contatto diretto con ilMonaco ed avrebbe dato la sua disponibilità di massima al suo trasferimento in Baviera. ...

Champions: lezione di calcio del City, Bayern tramortito Agenzia ANSA

Il Bayern Monaco, in un comunicato pubblicato sul proprio sito internet, ha reso noto che il 31enne attaccante ex Liverpool non sarà tra i convocati per il match casalingo di sabato contro ...Sono ore turbolente in casa Bayern Monaco. Dopo il rocambolesco avvicendamento in panchina, con l'addio di Julian Nagelsmann e l'arrivo di Thomas Tuchel, non c'è comunque pace tra i bavaresi. Prima il ...