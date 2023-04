Calcio | Al Nassr | esonerato l' allenatore Rudi Garcia

(Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. - (Adnkronos) -non è più l'dell'Al, squadra di Cristiano Ronaldo. Dopo le voci arrivate dalla Spagna nella giornata di mercoledì di un possibile esonero, il club saudita ha ufficializzato la separazione con il tecnico francese. Una decisione di comune accordo come spiegato dall'Alin una nota ufficiale: "Il consiglio e tutto l'Aldesiderano ringraziaree il suo staff per il loro lavoro negli ultimi 8 mesi". La decisione del club è arrivata dopo il pareggio esterno sul campo dell'Al Feiha che ha fatto scivolare l'Ala 3 punti dalla capolista Al-Ittihad. Risultato che aveva lasciato l'amaro in bocca a Ronaldo, uscito dal campo furioso con gli avversari. Arrivato all'Al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Garcia-Al Nassr, ufficiale la risoluzione: Ronaldo avrà un nuovo tecnico - sportli26181512 : Al Nassr, Rudi Garcia non è più l'allenatore: 'Decisione di comune accordo': Il club saudita ha ufficializzato la s… - sportface2016 : Risoluzione consensuale fra #RudiGarcia e l'#AlNassr - sportli26181512 : Crisi Al Nassr, la rabbia di Ronaldo fa una vittima: separazione consensuale con Garcia: Crisi Al Nassr, la rabbia… - Gazzetta_it : Crisi #AlNassr la rabbia di #Ronaldo fa una vittima: separazione consensuale con #Garcia #SPL -

Poi la crisi in campionato, con 7 punti nelle ultime 4 partite che hanno allontanato dalla vetta l'Al, ora a 3 punti dalla capolista, lo stesso Al Ittihad, ecco che a pagare è stato Rudi Garcia.Questo il comunicato dell' Al -: 'A l -annuncia che il 'capo allenatore Rudi Garcia ha lasciato il club di comune accordo '. Questo il contenuto del tweet apparso sul sito ufficiale del ...Rudi Garcia - che in Arabia danno vicino all'esonero dall'Alche a sua volta avrebbe puntato il portoghese per la prossima stagione - la definiva 'lingua di legno'. José ci va vicino. Parla ...

Calcio: Marca, Rudi Garcia esonerato dall'Al-Nassr di CR7 Agenzia ANSA

L'addio di Rudi Garcia era nell'aria ed ora è arrivata anche l'ufficialità. Il francese non è più l'allenatore dell'Al Nassr: il tecnico e il club hanno raggiunto un accordo per la risoluzione ...Roma, 13 apr. – (Adnkronos) – Rudi Garcia non è più l’allenatore dell’Al Nassr, squadra di Cristiano Ronaldo. Dopo le voci arrivate dalla Spagna nella giornata di mercoledì di un possibile esonero, il ...