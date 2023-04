Calamai | «Benfica-Inter | Inzaghi bravo Ha preparato gara perfetta»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 13 aprile 2023) Lucaha parlato del rendimento delle squadre italiane in Champions League (e non solo) e di Simonein. RENDIMENTO – Queste le parole di Lucasul rendimento delle squadre italiane in Champions League (e non solo). «Perché abbiamo la sensazione che il nostro campionato sia di livello scadente e poi otteniamo questi risultati? È il livello del calcio europeo che sta calando e quindi non solo noi siamo modesti? Questo è lo strano e il bello del calcio perché è difficile trovare risposta, però sicuramente il calcio italiano sta ottenendo risultati importanti. Quando ci confrontiamo anche con le squadre inglesi tutta questa differenza non si vede, loro spendono molto di più ma i risultati dicono che il calcio italiano è competitivo. Noi in Italia riusciamo ad ...