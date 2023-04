Cairo chiude Non è l'arena: Giletti resta a disposizione di La7 (ma guarda alla Rai) (Di giovedì 13 aprile 2023) Il blitz di Urbano Cairo è di quelli destinati a creare un mezzo terremoto televisivo: con un colpo di scena totalmente inaspettato, il patron di La7 ha deciso di sospendere Non è l'arena. Tradotto in altri termini, da domenica prossima il programma ideato e condotto da Massimo Giletti non andrà più in onda. Lo ha reso noto la stessa emittente attraverso uno stringatissimo comunicato in cui «ringrazia Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione» e precisa che il conduttore rimane a disposizione della rete. Tutto facile, tutto liscio? Non proprio. A cominciare dalla tempistica sospetta, che s'incrocia con le indiscrezioni sempre più insistenti che ipotizzano il ritorno di Giletti in Rai. «Sento in modo profondo il legame con ... Leggi su panorama (Di giovedì 13 aprile 2023) Il blitz di Urbanoè di quelli destinati a creare un mezzo terremoto televisivo: con un colpo di scena totalmente inaspettato, il patron di La7 ha deciso di sospendere Non è l'. Tradotto in altri termini, da domenica prossima il programma ideato e condotto da Massimonon andrà più in onda. Lo ha reso noto la stessa emittente attraverso uno stringatissimo comunicato in cui «ringrazia Massimoper il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione» e precisa che il conduttore rimane adella rete. Tutto facile, tutto liscio? Non proprio. A cominciare dtempistica sospetta, che s'incrocia con le indiscrezioni sempre più insistenti che ipotizzano il ritorno diin Rai. «Sento in modo profondo il legame con ...

