Cade in una buca di 3 metri: cane salvato dai vigili del fuoco (Di giovedì 13 aprile 2023) Stava scorrazzando nel prato accanto al suo padrone, per la passeggiata quotidiana, quando all’improvviso è precipitato. Una buca, nascosta tra l’erba, è stata una trappola per il Golden Retriever. È successo nella serata di ieri, 12 aprile, a Roma, in zona Aurelio Boccea, in via Tricerro, all’altezza del civico 99. La buca, profonda oltre tre metri, non ha consentito al padrone di recuperare il cane, che ha cominciato ad abbaiare disperato. Il salvataggio L’uomo ha quindi chiesto aiuto e sul posto, alle ore 20:00, sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra 4/A. I pompieri si sono calati nella buca e hanno recuperato il Golden Retriever. Il cane è stato poi riaffidato al suo padrone in buone condizioni di salute, pronto per nuove avventure. Non ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 aprile 2023) Stava scorrazzando nel prato accanto al suo padrone, per la passeggiata quotidiana, quando all’improvviso è precipitato. Una, nascosta tra l’erba, è stata una trappola per il Golden Retriever. È successo nella serata di ieri, 12 aprile, a Roma, in zona Aurelio Boccea, in via Tricerro, all’altezza del civico 99. La, profonda oltre tre, non ha consentito al padrone di recuperare il, che ha cominciato ad abbaiare disperato. Il salvataggio L’uomo ha quindi chiesto aiuto e sul posto, alle ore 20:00, sono intervenuti idelcon la squadra 4/A. I pompieri si sono calati nellae hanno recuperato il Golden Retriever. Ilè stato poi riaffidato al suo padrone in buone condizioni di salute, pronto per nuove avventure. Non ...

