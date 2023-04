“Cacciata a calci nel sedere”. Alfonso Signorini non ci ha visto più: “Gravissimo quello che è successo” (Di giovedì 13 aprile 2023) Nel corso di un inaspettato, lunghissimo e pungente sfogo, Alfonso Signorini ha dimostrato solidarietà a tutta la famiglia di Silvio Berlusconi dopo le tante brutte parole dedicate al Cavaliere sulla sua situazione di salute. Soprattutto ha condannato Daniela Collu, Stazzitta online, il suo tweet e persino le sue scuse. Proprio lui che si è dimostrato molto spesso clemente nei confronti degli scivoloni commessi dai gieffini del suo GF Vip, ci è invece andato pesante non solo con Daniela Collu e il vergognoso tweet sul ricovero di Silvio Berlusconi, ma ha pure accostato il politicamente corretto al fascismo. Alfonso Signorini furioso. Alfonso Signorini pesantissimo sul caso Berlusconi Poco dopo l’annuncio delle condizioni di salute di Silvio Berlusconi e del suo ricovero ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 13 aprile 2023) Nel corso di un inaspettato, lunghissimo e pungente sfogo,ha dimostrato solidarietà a tutta la famiglia di Silvio Berlusconi dopo le tante brutte parole dedicate al Cavaliere sulla sua situazione di salute. Soprattutto ha condannato Daniela Collu, Stazzitta online, il suo tweet e persino le sue scuse. Proprio lui che si è dimostrato molto spesso clemente nei confronti degli scivoloni commessi dai gieffini del suo GF Vip, ci è invece andato pesante non solo con Daniela Collu e il vergognoso tweet sul ricovero di Silvio Berlusconi, ma ha pure accostato il politicamente corretto al fascismo.furioso.pesantissimo sul caso Berlusconi Poco dopo l’annuncio delle condizioni di salute di Silvio Berlusconi e del suo ricovero ...

