“Buono dentro” | la campagna di solidarietà a favore dell’Istituto Mario Negri

Bergamo. Da venerdì 14 aprile fino a mercoledì 31 maggio sarà possibile sostenere la ricerca scientifica dell'Istituto Mario Negri con l'iniziativa Buono dentro. Buono dentro nasce da un'idea di Giorgio Baracchi, "uomo di bottega" come si definisce lui stesso, che parte dalla consapevolezza di quanto ognuno di noi possa fare per gli altri. A Bergamo, presso il negozio Giorgio Baracchi Hair Stylist in via Torquato Tasso, 99/A, si potranno acquistare le scatole di biscotti artigianali preparati ogni giorno dalla pasticceria Balzer e contribuire alla raccolta fondi a sostegno del lavoro di ricercatori e ricercatrici. Ogni scatola conterrà sette Linzer, biscotti friabili e golosi con una base di pasta frolla di mandorle e cannella e ripieni di confettura.

