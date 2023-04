Buon compleanno a… Alessandro Bastoni

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 13 aprile 2023) Oggicompie 24 anni. E negli occhi di tutta Europa c’è ancora quanto abbiamo visto in occasione di Benfica-Inter Oggicompie 24 anni. E negli occhi di tutta Europa c’è ancora quanto abbiamo visto allo stadio Da Luz martedì sera, in occasione di Benfica-Inter: la sua avanzata sul centro-sinistra, il cross perfettamente disegnato per l’arrivo puntuale sul secondo palo di Nicolò Barella, che di testa ha messo alle spalle del portiere Vlachodimos il pallone dello 0-1. Sfera in porta e porta aperta su un sogno europeo, azione da vedere e rivedere e che – all’ennesimo replay – induce Riccardo Trevisani su Mediaset a sentenziare con più che giustificata enfasi: «fa una cosa fuori dal mondo». Peraltro non nuova, visto che altrettanto si era visto e con gli ...